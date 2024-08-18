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Израиль

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Израиль

время публикации: 18 августа 2024 г., 19:05 | последнее обновление: 18 августа 2024 г., 19:05
Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Израиль
Ibraheem Al Omari/Pool Photo via AP

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Израиль с тем, чтобы содействовать заключению соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАСом и освобождении похищенных израильтян.

В понедельник, 19 августа, он встретится с премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

После переговоров в Израиле Блинкен вылетит в Каир.

Это девятый визит Блинкена в еврейское государство после нападения палестинских террористов 7 октября 2023 года. Администрация Джо Байдена стремится к соглашению, которое, в случае подписания, станет ее самым значительным успехом на внешней арене.

Представители США заявляют о прогрессе, достигнутом на переговорах при посредничестве Египта и Катара. Они утверждают, что часть противоречий удалось сгладить, а остальные разногласия можно преодолеть посредством переговоров, которые возобновятся в Каире на нынешней неделе.

Однако в ХАМАСе настаивают, что поводов для оптимизма у американцев нет. "Утверждать, что мы близки к соглашению, – это строить иллюзии. Американцы хотят не достичь договора, а навязать нам свои условия", – заявил член политбюро группировки Сами Абу Зухри.

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