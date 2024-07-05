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Израиль

"Русский мошенник" похитил пожилую жительницу Эйлата, задержан подозреваемый в преступлении

время публикации: 05 июля 2024 г., 12:24 | последнее обновление: 05 июля 2024 г., 12:36
"Русский мошенник" похитил пожилую жительницу Эйлата, задержан подозреваемый в преступлении
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция сообщает о результатах расследования после получения сообщения об исчезновении 74-летней жительницы Эйлата, которая вышла из дома и пропала.

Родственники этой женщины обратились в полицию после того, как стали получать на свои мобильные телефоны сообщения с требованием выплаты выкупа как условия ее освобождения. Преступники угрожали причинить вред женщине, если близкие обратятся в полицию.

Через несколько часов разыскиваемую женщину нашли в квартире жилого дома в Петах-Тикве. По подозрению в совершении преступления был задержан житель Петах-Тиквы 1953 года рождения.

В ходе следствия было установлено, что в течение последних нескольких месяцев пожилая женщина неоднократно снимала со своего личного счета тысячи шекелей наличными, которые она переводила ряду подозреваемых, которые связывались с ней и представлялись людьми, имеющими некие полномочия "в целях обеспечения ее личной и финансовой безопасности". Судя по сообщению полиции, речь идет об очередной случае "русского мошенничества", когда у доверчивых людей под разными предлогами вымогают деньги.

Мировой суд в Эйлате продлил срок содержания задержанного подозреваемого под стражей до 9 июля.

Полиция призывает граждан в ситуациях, когда кто-либо угрожает их близким, незамедлительно обращаться в правоохранительные органы, игнорируя угрозы со стороны преступников.

Израиль
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