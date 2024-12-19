x
19 декабря 2024
|
последняя новость: 14:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 декабря 2024
|
19 декабря 2024
|
последняя новость: 14:57
19 декабря 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Житель Нацерета обвиняется в работе на "Хизбаллу" во время войны

Война с "Хизбаллой"
Хизбалла
шпионаж
Криминал в арабском секторе
время публикации: 19 декабря 2024 г., 13:57 | последнее обновление: 19 декабря 2024 г., 13:57
Житель Нацерета обвиняется в работе на "Хизбаллу" во время войны
Flash90

Полиция Израиля и Общая служба безопасности ШАБАК опубликовали совместное заявление об аресте жителя Нацерета (Назарета), который оказывал помощь террористической организации "Хизбалла".

19-летний Мухаммад Саади из Нацерета был арестован в ноябре по подозрению в передаче информации террористам "Хизбаллы" во время войны. По данным расследования, в течение последних нескольких лет Саади неоднократно обращался к представителям этой террористической организации и выражал желание вступить в ряды "Хизбаллы".

Он также обращался в редакцию принадлежащего "Хизбалле" телеканала "Аль-Манар" и предлагал присылать видео и фотографии, в том числе во время военных действий. В ходе расследования было выяснено, что Мухаммад Саади сообщал "Хизбалле" о местах падения ракет, передвижении самолетов и местах дислокации ЦАХАЛа.

По завершении расследования в четверг, 19 декабря, против Саади было представлено обвинительное заключение прокуратурой Северного округа. Ему вменяются контакты с вражескими агентами во время войны и другие преступления против безопасности государства.

В совместном сообщении полиция и ШАБАК подчеркивают, что это дело в очередной раз демонстрирует, как проиранские шиитские группировки пытаются вербовать граждан Израиля для шпионской деятельности. Полиция и ШАБАК серьезно относятся к любым контактам с террористическими организациями и предупреждают общественность об опасности таких связей.

Правоохранительные органы заявляют о намерении продолжать действовать в рамках своих полномочий для предотвращения подобных угроз и привлечения виновных к ответственности.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 декабря 2024

23-летний житель Иерусалима подозревается в шпионаже в пользу Ирана и планировании терактов
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 05 ноября 2024

Отец 18-летней Анны Бернштейн убежден, что Викторсон заставил ее работать на Иран
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 октября 2024

Предъявлены обвинения семи русскоязычным "иранским шпионам"