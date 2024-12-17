23-летний житель Иерусалима подозревается в шпионаже в пользу Ирана и планировании терактов

Очередное дело о шпионаже на Иран: разрешена к публикации информация о том, что несколько недель назад был арестован 23-летний житель Иерусалима Эрдлер Исраэль Амояль, подозреваемый в контактах с разведкой вражеского государства во время войны, шпионаже в пользу Ирана, планировании терактов и выполнении заданий иранских спецслужб за оплату в криптовалюте.

Как сообщает КАН–"Хадашот", Эрдлер Исраэль Амояль был арестован в рамках сложной следственной операции, проводимой совместно Общей службой безопасности (ШАБАК) и полицией Израиля.

По данным расследования, с октября 2024 года Амояль контактировал с иранскими разведывательными структурами через социальные сети. Вначале он связался с агентом под ником "Арианна" (Arianna), который затем передал его в распоряжение агента под именем "Джон" (John), и этот Джон стал его куратором.

В течение этого периода Амояль выполнял различные задания, такие как фотографирование различных объектов и стратегических локаций в Иерусалиме и Тель-Авиве. Специально для этих заданий он приобрел камеру GoPro и карту памяти. Он также проводил интенсивные поиски в социальных сетях, пытаясь найти способы и средства для совершения терактов.

Он предложил своим иранским кураторам несколько опасных действий, которые он готов совершить, включая поджог полицейской машины и обесточивание иерусалимского трамвая. Амояль также просматривал видео о производстве взрывных устройств, пытаясь найти уязвимые места в общественной инфраструктуре.

В ближайшее время против него будет подано обвинительное заключение, окружной суд Иерусалима продлил срок содержания подозреваемого под стражей до 20 декабря.

Важно отметить, что контакты с иранскими разведструктурами Амояль совершал в тот период, когда о подобной активности иранской разведки уже было широко известно, и значительное количество "агентов" уже были арестованы.

В ШАБАКе подчеркивают, что расследование продемонстрировало усилия иранских разведструктур по вербовке израильтян для шпионской и террористической деятельности и готовность израильских граждан за денежное вознаграждение выполнять задания иранских кураторов, даже осознавая, что речь идет о вражеской разведке.