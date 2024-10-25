Предъявлены обвинения семи русскоязычным "иранским шпионам"

Государственная прокуратура представила в пятницу, 25 октября, в окружной суд Хайфы обвинительное заключение против шести жителей Хайфы и одного жителя Ноф а-Галиль, которые в течение двух лет выполняли задания иранской разведки.

Семерым обвиняемым, включая двоих несовершеннолетних 2008 и 2007 годов рождения, вменяются серьезные преступления против безопасности государства, включая помощь врагу во время войны и предоставление врагу информации. Прокуратура просит продлить срок содержания обвиняемых под стражей до завершения судебных разбирательств.

Имена обвиняемых: Азиз Нисанов из Хайфы, 1981 года рождения; Александр Садыков из Хайфы, 1966 года рождения; двое несовершеннолетних 2008 и 2007 годов рождения (в соответствии с израильским законодательством, имена несовершеннолетних не указываются), Игаль Нисан из Хайфы (сын Азиза Нисанова) 2004 года рождения; Вячеслав Гущин из Хайфы, 1978 года рождения, и Евгений Йоффе из Ноф а-Галиль, 1977 года рождения.

Главным обвиняемым и руководителем группировки был Азиз Нисанов, который контактировал с иранскими кураторами и отвечал за пополнение группировки новыми людьми. Второй обвиняемый, Александр Садыков, был заместителем Нисанова, он отвечал за руководство группировкой, распределение задач и перечисление платы за выполнение этих задач. Двое обвиняемых несовершеннолетних занимались фотографированием различных объектов по заданию иранской разведки и отправляли инфгормацию кураторам.

По данным обвинительного заключения, во второй половине 2022 года "Алхан" связался с Азизом Нисановым при посредничестве их общего знакомого из Азербайджана. "Алхан" позвонил Нисанову по телефону после того, как этот "общий знакомый" сообщил, что Азиз Нисанов проживает в Израиле и нуждается в деньгах. Уже во время этих разговоров Азиз Нисанов понял, что "Алхан" работает на иранскую разведку, "Алхан" также сообщил ему, что действует по приказу своего начальника из Ирана, которого зовут "Орхан".

После того, как "Алхан" удостоверился, что Азиз Нисанов проживает в Израиле, он начал давать ему различные поручения, в том числе фотографирование различных объектов гражданской и военной инфраструктуры в Израиле, за оплату. Нисанов согласился, зная, что заказчик является агентом разведки Ирана.

В обвинительном заключении перечисляются стратегические и военные объекты, которые в ходе войны обстреливались ракетами и ударными беспилотниками из Ирана, из Ирака и из Ливана: речь идет об объектах, информацию о которых передавали фигуранты данного уголовного дела. Речь идет о девяти различных военных и стратегических объектах, включая учебную базу "Голани" в районе Биньямины, где в результате нападения ударного БПЛА 13 октября погибли четверо военнослужащих.

Семерых обвиняемых связывали приятельские или родственные отношения, и они присоединялись к группировке по принципу "друг приводит друга". Шпионы контактировали с двумя кураторами – человеком, называвшим себя "Алхан Агиев", представителем иранской разведки, и еще одним агентом по имени "Орхан". Эти кураторы поддерживали постоянные контакты с членами группировки и давали им различные задания по сбору разведывательной информации в интересах Ирана, включая фотографирование гражданской инфраструктуры, военных баз, систем ПРО и оборонной инфраструктуры, а также слежку за различными людьми.

Обвиняемые выполнили сотни заданий по фотографированию военных баз, включая "Неватим", "Рамат-Давид", "Тель-Ноф", "Пальмахим", базы в Беэр-Тувье, Кирьят-Гате, Эмек-Хефере и других местах. Они также по заданию иранских кураторов фотографировали системы "Железный купол" в Кирьят-Гате, правительственное здание в Хайфе, порты Хайфы, Ашдода и Эйлата, электростанцию в Хадере и другие объекты.

Среди выполненных ими задач было фотографирование базы "Неватим" 14 апреля 2024 года – на следующий день после массированной ракетной атаки из Ирана.

Иранские кураторы отправляли обвиняемым расположение мест, которые те должны были сфотографировать, включая карты, аэрофотоснимки и координаты, иногда они даже указывали, с какой точки необходимо было сделать фотографии. Кураторы также указывали второстепенные ориентиры на военных базах, которые обвиняемые должны были сфотографировать – включая столовую на учебной базе "Голани", здание института в концерне РАФАЭЛь и другие.

Нисанова просили также узнать и передать информацию об эксперте по газовому машиностроению и по делам Кавказа в Хайфском университете, лекции которой об Иране публиковались в интернете. В частности, его просили узнать подробности о ее родственниках, ее машине, графики ее работы и другую информацию.

За каждое из выполненных заданий обвиняемые получали оплату в размере от 500 до 1200 долларов, плюс возмещение расходов. Общая сумма, заплаченная обвиняемым иранской разведкой, составила 300 тысяч долларов, эти деньги были распределены между членами группировки.

В обвинительном заключении подчеркивается, что все обвиняемые знали, что они действуют в интересах иранской разведки, а их кураторы – "Алхан" и "Орхан", которого им представили как начальника "Алхана", являются сотрудниками иранской военной разведки. Они продолжали сотрудничать с иранцами и выполнять их задания даже после "черной субботы" 7 октября 2023 года, когда Израиль начал войну с ХАМАСом, "Хизбаллой" и другими иранскими прокси в регионе.