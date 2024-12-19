Автобус столкнулся с машиной на шоссе 6403, погиб 35-летний мужчина
время публикации: 19 декабря 2024 г., 20:06 | последнее обновление: 19 декабря 2024 г., 20:11
В диспетчерскую службы скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Шарон в 19:04 поступило сообщение о столкновении между автобусом и легковым автомобилем на шоссе 6403 неподалеку от перекрестка Нарбата.
В легковом автомобиле мужчина в возрасте 35 лет оказался заблокирован в искореженном салоне машины, к моменту прибытия медиков он не подавал признаков жизни. Пострадавший получил множественные травмы, и медикам оставалось лишь констатировать его смерть на месте происшествия.
Еще четверо пострадавших с легкими травмами были эвакуированы в больницу "Гилель-Яфэ". Дорожная полиция ведет расследование обстоятельств происшествия.
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