"Бригады моджахедов": семья Бибас была захвачена нами, мы охраняли их и сохранили тела

"Бригады моджахедов" – террористическая группировка, тесно связанная с "Бригадами Аль-Кудс", военным крылом "Исламского джихада" – объявила, что боевики именно их организации захватили Шири, Кфира и Ариэля Бибас 7 октября 2023 года.

"Их охраняли и хорошо с ними обращались в соответствии с учением истинного ислама", – утверждается в заявлении "бригад".

В заявлении сказано, мать и двое детей погибли в результате авиаудара ЦАХАЛа, при котором были убиты и "охранники" заложников.

После этого, заявляют "Бригады моджахедов", они "сохраняли тела на протяжении всех этапов войны до даты передачи", намеченной на 20 февраля 2025 года.

Пресс-служба ЦАХАЛа год назад публиковала кадры с камеры наблюдения в Хан-Юнисе, на которой были запечатлены Шири Бибас вместе с детьми – Ариэлем и Кфиром (очевидно, вскоре после похищения). Пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари сообщал, что, по данным разведки, Шири и двое ее сыновей были похищены около 10 часов утра 7 октября 2023 года террористами на квадроцикле. С квадроцикла похищенные были пересажены в пикап, который доставил их в восточную часть Хан-Юниса, на базу террористической группировки "Бригады моджахедов". Женщину с детьми сопровождали семь вооруженных террористов, еще восемь террористов ждали их на опорном пункте.

ХАМАС с ноября 2023 года заявлял, что Шири, Кфир и Ариэль Бибас погибли. Но никаких доказательств их гибели предоставлено не было.

18 февраля 2025 года семья Бибас сообщила о получении информации от террористической организации ХАМАС о том, что 20 февраля представителям Израиля будут переданы тела Шири, Кфира и Ариэля. При этом семья Бибас заявляет, что пока не получила официального уведомления от властей Израиля о гибели их близких. Родственники Шири, Кфира и Ариэля, включая Ярдена Бибаса (мужа Шири и отца Кфира и Ариэля), просят СМИ уважать их частную жизнь и не беспокоить их по этому вопросу.

Ранее власти Израиля поясняли: семьи погибших будут получать официальные уведомления не сразу после передачи тел, а после ДНК-экспертизы, которую должны проводить специалисты института судебной медицины "Абу-Кабир".