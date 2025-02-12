Со 2 марта школы на севере возвращаются к работе, но у родителей есть выбор

Министерство образования опубликовало программу возвращения учащихся в школы на севере страны со 2 марта. При этом родители смогут выбрать, вернуться с детьми домой, или остаться в эвакуации, чтобы дети смогли доучиться в своей нынешней школе, а учебу в родных городах и поселках начать с нового учебного года.

В соответствии с решением правительства и указаниями системы образования, жители эвакуированных в начале войны "Железные мечи" населенных пунктов севера Израиля с 1 марта могут вернуться в свои дома, и система образования возобновляет работу учебных заведений в координации с местными властями.

По решению правительства, каждая семья может выбрать – вернуться 1 марта или продолжать жить в местах эвакуации, чтобы дети без перерывов завершили учебный год. При этом в системе образования подчеркивают, что каждый ученик из вернувшейся на север семьи будет размещен в подходящих ему образовательных рамках.

В адаптации детей большое значение имеет также система неформального образования, получившая на эти цели дополнительный бюджет в размере около 50 миллионов шекелей.

Как сообщает "Сругим", в местных советах Маале-Йосеф, Мате Ашер, Мером Галиль, Мевоот Хермон и Верхняя Галилея неэвакуированные учебные заведения продолжат работу в обычном режиме. В Шломи система образования возобновит свою работу, и со 2 марта по 9 марта будут проводиться адаптационные занятия для детей, когда учителя будут отправлять детям различные задания, с 9 марта все учащиеся вернутся в свои обычные учебные заведения, за исключением школы особого образования "Нехалим", которая продолжит работать до конца учебного года в альтернативной эвакуационной школе в Акко.

В Метуле начальная школа не откроется, большая часть детей продолжат учиться в школах, где они учатся в эвакуации. Для детей, семьи которых вернутся в Метулу, будут выделены места в соседних населенных пунктах.

В Кирьят-Шмоне откроются начальные школы "Узиэль", РАМБАМ, "А-Магиним", "Мецудот", "Тель-Хай", "Януш Корчак", школа для мальчиков "Хафец Хаим" и школа для девочек "Хафец Хаим": средние школы – "ОРТ Данцигер", "ОРТ Ешиватит А-Матмид", "ОРТ Ульпанит", "Бренксо-Вайс, "Керем Хая Мушке".

Школы специального образования продолжат работать до конца учебного года в эвакуации. В Эйлате, Тель-Авиве и других городах, куда были эвакуированы жители севера, школы продолжат работать для детей эвакуированных из семей, которые решат остаться в эвакуации до конца учебного года.