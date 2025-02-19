"Аль-Джазира": ХАМАС предлагает формулу обмена "все на всех" и окончание войны

Руководство террористической организации ХАМАС заявило, что на втором этапе сделки предлагает вариант обмена заложников на заключенных израильских тюрем по формуле "все на всех", передает катарский телеканал "Аль-Джазира".

"Мы готовы ко второму этапу, в ходе которого пленные будут обменены за один раз при достижении соглашения, которое приведет к постоянному прекращению огня и полному выводу войск из сектора Газы", – сказано в заявлении ХАМАСа.

Отметим, что формулу обмена "все на всех" ХАМАС предлагал и ранее. Однако в феврале 2024 года руководство этой террористической организации объявляло, что такой сценарий больше не обсуждается.

После того, как на этой неделе Израилю будут переданы шесть живых заложников и тела четырех погибших, террористы продолжат удерживать 59 заложников, в том числе тела не менее 28 погибших. Тела погибших передадут в четверг, 20 февраля. Шесть живых заложников должны быть освобождены в субботу, 22 февраля. Их имена: 1. Омер Венкерт (23, из Гедеры, похищен на фестивале "Нова"), 2. Элия Коэн (27, из Цур-Адасы, похищен на фестивале "Нова"), 3. Омер Шем-Тов (21, из Герцлии, похищен с фестиваля "Нова"), 4. Таль Шохам ( 39, из Маале-Цвии, похищен из Беэри), 5. Авраам Авера Менгисту (38, страдал психическим расстройством, ушел в Газу в 2014 году), 6. Хишам Шаабан ас-Сайид (36, страдал психическим расстройством, ушел в Газу в 2015 году).

Управление по делам заключенных при палестинской администрации заявляло, что на этой неделе в рамках очередного этапа "обмена пленными" власти Израиля должны освободить 602 заключенных, осужденных за террор или задержанных по подозрению в терроре. В списке 157 осужденных террористов и 445 жителей Газы, задержанных после 7 октября 2023 года. Среди освобождаемых террористов 50 были приговорены к пожизненным срокам (то есть речь идет о террористах-убийцах), еще 60 – к длительным срокам тюремного заключения. В рамках достигнутого соглашения, 108 освобождаемых террористов будут депортированы в Египет, а затем – в другие страны. После этого этапа в тюрьмах Израиля все еще будут оставаться тысячи осужденных за террор, в том числе сотни террористов-убийц и лидеров террористических группировок, приговоренных к пожизненным срокам.

Требование Трампа и реализация сделки

Напомним, что президент США Дональд Трамп требовал освобождения всех заложников, удерживаемых террористами в Газе, до полудня 15 февраля. Правительство Израиля поддержало это требование, однако согласилось на то, что 15 февраля в обмен на трех заложников были освобождены 369 палестинских заключенных, 36 из которых были приговорены к пожизненному заключению.

Катар и Египет, являющиеся посредниками на непрямых переговорах между Израилем и ХАМАСом, усиливают давление на обе стороны, добиваясь начала переговоров по второму этапу сделки.

Нетаниягу настаивает на продолжении первого этапа, в рамках которого пытается добиться освобождения большего числа заложников.

В общей сложности в январе-феврале 2025 года в рамках первого этапа сделки были освобождены 24 заложника (19 граждан Израиля и пять граждан Таиланда). Ожидается освобождение еще шести заложников и тел восьми погибших.

В ходе первой фазы сделки Израиль должен освободить до 1904 палестинских заключенных – включая 737, отбывающих пожизненные или длительные сроки.

Второй этап сделки может стать завершением войны "Железные мечи". ХАМАС требует полного прекращения боевых действий и вывода сил ЦАХАЛа со всей территории сектора Газы, включая "Филадельфийский коридор". При этом ХАМАС рассчитывает получить международные гарантии того, что Израиль не возобновит войну после того, как все заложники будут освобождены.

Имена заложников, похищенных террористами 7 октября 2023 года и удерживаемых в Газе. Имена освобожденных заложников выделены отдельным списком

Список погибших в ходе войны Израиля с террором с 7 октября 2023 (обновляется)