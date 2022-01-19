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NEWSru.co.il :: В Израиле19 января 2022 г., 06:12

В районе Шейх Джарах полиция принудительно эвакуировала десятки людей, остававшихся в доме, предназначенном к сносу

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В районе Шейх Джарах полиция принудительно эвакуировала десятки людей, остававшихся в доме, предназначенном к сносу

В ночь на среду, 19 января, около ста полицейских провели операцию на улице Дерех а-Зейтим в иерусалимском районе Шейх Джарах (Шимон а-Цадик), принудительно эвакуировав 25 членов семьи Салахия и их сторонников, забаррикадировавшихся в доме, который предназначен к сносу. В ходе операции были применены светошумовые гранаты и другие спецсредства.

Судя по сообщению полиции, из дома были выведены в основном молодые люди.

До сноса дома, намеченного на 25 января, указанный район блокирован полицией.


Напомним, что 17 января полиция попыталась эвакуировать жильцов этого дома. Но жители оказали сопротивление, поджигали матрасы и другие легковоспламеняющиеся материалы, угрожали подорвать газовый баллон.

Решение о сносе этого дома в интересах жителей квартала было принято судом еще в 2017 году. Дом планируется снести, чтобы построить на этом месте школу для учеников с особыми потребностями (на 18 классных комнат), а также детские сады и ясли.

Жители дома, предназначенного к сносу, отказались от диалога с муниципалитетом Иерусалима, несмотря на то, чтобы им было предложено множество вариантов переселения, отмечает пресс-служба полиции.

Вопросы, связанные с выселением и переселением жильцов квартала Шейх Джарах, неоднократно использовались экстремистами как повод для массовых волнений, а власти Палестинской автономии всячески политизируют эту тему, заявляя о произволе со стороны израильских властей.

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