Предупреждение ЦАХАЛа: не приближаться к районам оси Нецарим и Филадельфийского коридора

Глава арабского отдела пресс-службы ЦАХАЛа полковник Авихай Эдраи опубликовал срочнрое обращение к жителям сектора Газы, проясняющее условия вступления в силу соглашения о прекращении огня в 08:30.

"Согласно соглашению, силы ЦАХАЛа остаются в определенных районах сектора Газы. Запрещено приближаться к силам ЦАХАЛа в этих районах до дальнейшего уведомление – приближение к израильским военнослужащим подвергает вас опасности", – указывает Эдраи.

Он также подчеркивает, что передвижение с юга на север сектора Газы и в направлении оси Нецарим остается опасным для палестинцев в связи с деятельностью Армии обороны Израиля в этих районах. Когда передвижение будет разрешено, ЦАХАЛ опубликует специальное сообщение с инструкциями о безопасных путях перемещения.

"Мы предупреждаем жителей сектора об опасности приближения к силам ЦАХАЛа, в целом, и в районе оси Нецарим, в частности, – подчеркивает Эдраи. – В южном районе сектора опасно приближаться к району КПП Рафиах, Филадельфийскому коридору и всем участкам дислокации израильских сил".

Он также указывает, что рыбная ловля, плавание и дайвинг в морской зоне вдоль сектора опасны, ЦАХАЛ запрещает выходить в море в этом районе в ближайшие дни.

"Запрещено приближаться к израильской территории и к буферной зоне ради вашей безопасности, – подчеркнул Эдраи. – На данном этапе движение к буферной зоне или перемещение с юга на север через вади Газа подвергает вас опасности".