Канцелярия Нетаниягу: без списка освобождаемых заложников прекращение огня не начнется

Канцелярия главы правительства Биньямина Нетаниягу опубликовала сообщение, в соответствии с которым премьер в ночь на воскресенье проводил оценку ситуации перед началом приема заложников, которых ХАМАС обязался освободить в первый день прекращения огня.

Глава правительства отдал ЦАХАЛу распоряжение не начинать режим прекращения огня в 08:30, как оговорено соглашением, до того, как ХАМАС выполнит свое обязательство и предоставит список освобождаемых в первый день заложников.

Несмотря на то, что террористы обязались предоставить имена освобождаемых заложников за 24 часа до их освобождения, это условие ХАМАС не выполнил, объясняя невыполнение "логистическими сложностями".