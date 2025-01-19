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Израиль

Канцелярия Нетаниягу: без списка освобождаемых заложников прекращение огня не начнется

Заложники
Биньямин Нетаниягу
ЦАХАЛ
время публикации: 19 января 2025 г., 07:41 | последнее обновление: 19 января 2025 г., 07:48
Канцелярия Нетаниягу: без списка освобождаемых заложников прекращение огня не начнется
Chaim Goldberg/Flash90

Канцелярия главы правительства Биньямина Нетаниягу опубликовала сообщение, в соответствии с которым премьер в ночь на воскресенье проводил оценку ситуации перед началом приема заложников, которых ХАМАС обязался освободить в первый день прекращения огня.

Глава правительства отдал ЦАХАЛу распоряжение не начинать режим прекращения огня в 08:30, как оговорено соглашением, до того, как ХАМАС выполнит свое обязательство и предоставит список освобождаемых в первый день заложников.

Несмотря на то, что террористы обязались предоставить имена освобождаемых заложников за 24 часа до их освобождения, это условие ХАМАС не выполнил, объясняя невыполнение "логистическими сложностями".

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