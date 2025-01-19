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Израиль

ХАМАС: посредники заставят Нетаниягу соблюдать условия соглашения о прекращении огня

Война с ХАМАСом
ХАМАС
время публикации: 19 января 2025 г., 06:46 | последнее обновление: 19 января 2025 г., 06:54
ХАМАС: посредники заставят Нетаниягу соблюдать условия соглашения о прекращении огня
AP Photo/Jehad Alshrafi

Представитель ХАМАСа Таэр ан-Нуну заявил, что группировка "привержена подготовленному посредниками соглашению о прекращении огня" и полностью игнорирует "заявления Нетаниягу относительно возобновления боевых действий".

"Посредники и международное сообщество должны обязать Израиль выполнять условия соглашения", – подчеркнул он. Во всех заявлениях ХАМАС представляет соглашение как полную и безоговорочную победу над Израилем.

Между тем, ХАМАС нарушил обязательство предоставить список освобождаемых в первый день заложников за 24 часа до их освобождения, объясняя это логистическими сложностями из-за необходимости перевезти заложников в безопасное место.

Предполагается, что среди боевиков группировки возникли конфликты по поводу личности освобождаемых заложников: похищенные израильтяне рассредоточены по разным местам, и удерживающие их подразделения ХАМАСа полагаются на наличие рядом заложников как на возможность избежать ликвидации.

Израиль
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