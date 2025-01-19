БАГАЦ отклонил апелляцию против освобождения террористов в рамках сделки с ХАМАСом

Форум "Бохрим ба-Хаим" ("Выбираем жизнь") в субботу вечером подал апелляцию в БАГАЦ против освобождения палестинских террористов в рамках сделки с ХАМАСом по освобождению заложников. Позиция государства была представлена поздно ночью – с просьбой об отсрочке.

Судья Дафна Барак-Эрез отказалась дать отсрочку, и тогда государство обратилось с просьбой отклонить апелляцию против освобождения террористов. Около пяти часов утра апелляция была отклонена, тем самым исчезла последняя возможность предотвратить освобождение террористов.

Между тем, ХАМАС не выполнил ранее данное обещание предоставить имена освобождаемых в первый день трех заложниц за 24 часа до фактического освобождения, объясняя это "необходимостью перевезти их в безопасное место".

Ожидается, что временных рамок соглашения ХАМАС не исполнит уже в первый день сделки. Соглашение о прекращении огня вступает в силу в воскресенье, 19 января, в 08:30.