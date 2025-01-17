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Израиль

Минюст опубликовал список палестинских заключенных, которые будут освобождены на первом этапе сделки

Война с ХАМАСом
Заложники
ХАМАС
время публикации: 17 января 2025 г., 17:07 | последнее обновление: 17 января 2025 г., 17:26
Минюст опубликовал список палестинских заключенных, которые будут освобождены на первом этапе сделки
Nasser Ishtayeh/Flash90

Министерство юстиции опубликовало список палестинских террористов, которые будут освобождены на первом этапе сделки.

Это сделано для того, чтобы близкие их жертв смогли подать апелляции. Пока неизвестно, какой период времени будет предоставлен на подготовку апелляций.

Список опубликован на сайте министерства юстиции, где предусмотрена возможность подать онлайн-заявку для получения дополнительной информации.

Также из министерства сообщили, что список пока неполный. Полностью список будет опубликован после утверждения его правительством.

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