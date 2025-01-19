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Израиль

Палестинцы начали возвращаться в Джабалию перед началом действия соглашения

Газа
Война с ХАМАСом
ХАМАС
время публикации: 19 января 2025 г., 07:30 | последнее обновление: 19 января 2025 г., 07:40
Палестинцы начали возвращаться в Джабалию перед началом действия соглашения
AP

По сообщению источников в Газе, после отвода ЦАХАЛа в Джабалию начали возвращаться палестинские беженцы. Сообщение сопровождают видеокадры, на которых видны сотни возвращающихся палестинцев – все они мужчины, детей и женщин среди них нет.

Видимого оружия возвращающиеся палестинцы не несут. Некоторые из них едут на электровелосипедах и мотоциклах.

Видео появилось примерно за полтора часа до вступления в силу соглашения о прекращении огня, назначенного на 8:30. Все еще неизвестно, выполнил ли ХАМАС обещание передать список освобождаемых в первый день заложников утром в воскресенье.

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