Палестинцы начали возвращаться в Джабалию перед началом действия соглашения

По сообщению источников в Газе, после отвода ЦАХАЛа в Джабалию начали возвращаться палестинские беженцы. Сообщение сопровождают видеокадры, на которых видны сотни возвращающихся палестинцев – все они мужчины, детей и женщин среди них нет.

Видимого оружия возвращающиеся палестинцы не несут. Некоторые из них едут на электровелосипедах и мотоциклах.

Видео появилось примерно за полтора часа до вступления в силу соглашения о прекращении огня, назначенного на 8:30. Все еще неизвестно, выполнил ли ХАМАС обещание передать список освобождаемых в первый день заложников утром в воскресенье.