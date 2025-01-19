Житель Хадеры доставлен в больницу в тяжелом состоянии из-за переохлаждения

Парамедики "Маген Давид Адом" доставили в больницу "Гилель Яфе" 63-летнего жителя Хадеры, обнаруженного в состоянии сильного переохлаждения.

Парамедики рассказывают, что мужчина был лежал в кровати, он был без сознания, температура его тела была намного ниже нормы.

Состояние мужчины оценивается медиками как стабильно тяжелое.

В службе "Маген Давид Адом" обращаются к общественности с просьбой обращать внимание на своих пожилых и одиноких соседей, знакомых и родственников, созваниваться с ними каждый день и проверять их состояние, чтобы избегать подобных трагедий.