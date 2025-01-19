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Израиль

ЦАХАЛ подтвердил: перед вступлением в силу соглашения были нанесены авиаудары в Газе

Пресс-служба ЦАХАЛа
Война с ХАМАСом
ХАМАС
Война "Железные мечи"
Газа
время публикации: 19 января 2025 г., 19:21 | последнее обновление: 19 января 2025 г., 19:21
ЦАХАЛ подтвердил: перед вступлением в силу соглашения были нанесены авиаудары в Газе
Chaim Goldberg/Flash90

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что перед вступлением в силу соглашения с ХАМАСом о прекращении огня, самолеты и беспилотники военно-воздушных сил нанесли удары по военным зданиям и боевикам ХАМАСа.

Одной из целей на юге сектора Газы были пикапы, перевозившие вооруженных боевиков.

Согласно палестинским источникам, были уничтожены от 20 до 30 боевиков, когда они выехали на пикапах с флагами группировки и оружием, чтобы "продемонстрировать свое присутствие" на всей территории сектора и отпраздновать "победу над Израилем".

Израиль
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