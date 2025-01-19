Депутат Кнессета Айман Удэ приветствовал освобождение палестинских заключенных

Депутат Кнессета от блока ХАДАШ-ТААЛ Айман Удэ в своем Х-блоге приветствовал освобождение израильских заложниц и палестинских заключенных. Сделал он это в одном предложении, через запятую: "Я рад освобождению заложников и заключенных".

Удэ добавил: "С этого момента оба народа должны быть освобождены от бремени оккупации. Мы все рождены быть свободными".

Комментарий арабского парламентария возмутил израильских политиков. Одним из первых отреагировал на этот пост лидер партии "Наш дом Израиль" Авигдор Либерман, который в своем блоге написал: "Айман Удэ в очередной раз доказал, что он является представителем ХАМАСа в Кнессете. Тот, кто сравнивает террористов-убийц с нашими похищенными, должен убраться отсюда вместе с ними".