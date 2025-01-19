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Израиль

Боевики ХАМАС вышли на улицы праздновать победу – и были уничтожены с воздуха

Война с ХАМАСом
ХАМАС
время публикации: 19 января 2025 г., 18:07 | последнее обновление: 19 января 2025 г., 18:07

От 20 до 30 боевиков ХАМАСа были уничтожены в серии атак ВВС Израиля утром в воскресенье, до вступления в силу соглашения о прекращении огня, когда они выехали на пикапах с флагами группировки и оружием, чтобы "продемонстрировать свое присутствие" на всей территории сектора и отпраздновать "победу над Израилем".

ХАМАС задержал предоставление имен освобождаемых заложниц, в связи с чем соглашение вступило в силу не в 08:30, как оговаривалось ранее, а в 11:15.

Праздничные парады ХАМАСа, наряду с массовой доставкой гуманитарной помощи в сектор Газы еще до переправки Израилю списка с именами овсобождаемых заложниц вызвали резкую критику в Израиле. Министр финансов Бецалель Смотрич вновь потребовал возобновить боевые действия после окончания первого этапа сделки.

Израиль
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