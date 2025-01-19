ХАМАС должен освободить сегодня Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штейнбрехер

В первый день сделки с ХАМАСом должны быть освобождены Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штейнбрехер. Их имена были указаны в самой первой части списка из 33 человек, освобождения которых Израиль требовал на первом этапе: они не военнослужащие и женщины, поэтому их освобождение можно считать "гуманитарным". Всего в течение первого этапа сделки, длящегося 42 дня, должны быть освобождены 33 заложника, живые и мертвые.

Роми ГОНЕН из Кфар-Врадим. Роми была похищена террористами с фестиваля Nova в Реим в "черную субботу" 7 октября 2023 года, в момент похищения ей было 24 года. 7 октября примерно с 06:30 Роми звонила своей маме Мерав Лешем-Гонен, рассказывая о происходящей бойне. примерно в 10:15 она рассказала, что в нее стреляли. Рони и других участников фестиваля пытались спасти: в момент похищения она вместе с еще тремя людьми находилась в автомобиле, и они пытались уехать с фестивальной площадки, ставшей ареной резни. Все трое, находившиеся в этом автомобиле помимо Роми, погибли: 31-летний Биньямин (Бен) Шимони, который несколько раз возвращался к Реим, чтобы в каждую ходку вывезти еще несколько человек, лучшая подруга Роми 23-летняя Гайя Халифа, 27-летний Офир Царфати, тело которого было похищено террористами в Газу.

Эмили Теила ДАМАРИ из кибуца Кфар-Аза. Эмили в момент похищения было 28 лет, она жила в молодежной части кибуца. Когда террористы ворвались из Газы на территорию кибуца, Эмили Теила Дамари была дома одна, она смертельно перепугалась и тогда ее друг 26-летний Гали Берман пришел побыть с ней. Они были похищены вместе. Гали Берман остается в плену террористов, его судьба неизвестна. В списке заложников, подлежащих освобождению в рамках первого этапа сделки с ХАМАСом, его имени нет.

Дорон ШТЕЙНБРЕХЕР из Кфар-Азы. Дорон на момент похищения был 31 год, ее похитили из молодежной части кибуца, где она проживала. Дорон страдает хроническим заболеванием и ежедневно должна принимать лекарства, с момента похищения она не получала необходимых лекарств, и ее жизнь находится в опасности. Дорон Штейнбрехер – медсестра ветеринарной клиники, в "черную субботу" она успела позвонить своей подруге и рассказать, что ее похитили. 26 января 2024 года ХАМАС в рамках психологического террора опубликовал видео, на котором были запечатлены Дорон Штейнбрехер и еще две заложницы – 19-летняя Карина Ариев из Иерусалима и 19-летняя Даниэла Гильбоа из Петах-Тиквы. Это было последнее на сегодняшний день свидетельство о том, что Дорон еще жива.