В Израиле опровергли сообщения о том, что заложниц передали "Красному Кресту"

Официальные израильские источники опровергли ранее опубликованные сообщения о том, что террористы передали трех освобождаемых в воскресенье заложниц "Красному Кресту".

По данным израильских источников, колонна автомашин "Красного Креста" находится на точке запланированной встречи, где к ним должны присоединиться представители ХАМАСа и дать им координаты места, где будет осуществлена передача заложниц.

Ранее сообщалось, что машины "Красного Креста" уже получили заложниц и следуют с ними навстречу ЦАХАЛу на пункт приема возле Нецарим.