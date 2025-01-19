В Израиле опровергли сообщения о том, что заложниц передали "Красному Кресту"
время публикации: 19 января 2025 г., 16:40 | последнее обновление: 19 января 2025 г., 16:40
Официальные израильские источники опровергли ранее опубликованные сообщения о том, что террористы передали трех освобождаемых в воскресенье заложниц "Красному Кресту".
По данным израильских источников, колонна автомашин "Красного Креста" находится на точке запланированной встречи, где к ним должны присоединиться представители ХАМАСа и дать им координаты места, где будет осуществлена передача заложниц.
Ранее сообщалось, что машины "Красного Креста" уже получили заложниц и следуют с ними навстречу ЦАХАЛу на пункт приема возле Нецарим.