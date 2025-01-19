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Израиль

В Израиле опровергли сообщения о том, что заложниц передали "Красному Кресту"

Заложники
время публикации: 19 января 2025 г., 16:40 | последнее обновление: 19 января 2025 г., 16:40

Официальные израильские источники опровергли ранее опубликованные сообщения о том, что террористы передали трех освобождаемых в воскресенье заложниц "Красному Кресту".

По данным израильских источников, колонна автомашин "Красного Креста" находится на точке запланированной встречи, где к ним должны присоединиться представители ХАМАСа и дать им координаты места, где будет осуществлена передача заложниц.

Ранее сообщалось, что машины "Красного Креста" уже получили заложниц и следуют с ними навстречу ЦАХАЛу на пункт приема возле Нецарим.

Израиль
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