Как выглядит пункт первого приема освобождаемых заложников: фото и видео

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала кадры из пункта приема освобождаемых заложников, созданного специально для теплой и безопасной встречи освобождаемых заложников неподалеку от границ сектора Газы. Это просторное помещение, обеспечивающее уют и безопасность.

На синтетической траве расставлена мягкая удобная мебель, мобильные обогреватели, установлены центры электроснабжения со шнурами и розетками для зарядки телефонов и других гаджетов, холодильник с прохладительными напитками.

Для девушек, которые должны быть освобождены в первый день действия соглашения, подготовлены подарки – наборы вещей, необходимых для личной гигиены, средства по уходу за кожей, дезодоранты, резинки для волос, уходовая косметика, купальные принадлежности. Им будет предоставлена возможность принять душ и отдохнуть.