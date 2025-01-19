x
19 января 2025
|
последняя новость: 16:40
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 января 2025
|
19 января 2025
|
последняя новость: 16:40
19 января 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Машины "Красного креста" везут израильских заложниц на встречу с ЦАХАЛом

Заложники
время публикации: 19 января 2025 г., 16:12 | последнее обновление: 19 января 2025 г., 16:45
Машины "Красного креста" везут израильских заложниц на встречу с ЦАХАЛом
Abed Rahim Khatib/Flash90

Министр обороны Исраэль Кац прибыл в специально созданный пункт приема освобождаемых ХАМАСом заложниц – Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штейнбрехер, – организованный ЦАХАЛом возле кибуца Реим на границе сектора Газы.

Ожидается, что девушек смогут встретить их матери. После первичного осмотра и короткого отдыха, они на вертолетах "Крылья свободы" отправятся в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере, где для них и их близких подготовлено специальное крыло, где не будет посторонних.

Ожидается, что на весь процесс от первого приема заложниц до их доставки в больницу уйдет около двух часов. В настоящее время машины "Красного Креста" направились в сектор Газы за израильскими заложницами, и поступили первые сообщения, что израильские заложницы переданы "Красному Кресту", и транспортные средства выдвинулись в сторону Израиля.

По сообщению источников в секторе Газы, передача заложниц охранялась группой вооруженных боевиков военизированного крыла ХАМАСа "Бригады Изаддина аль-Касама". Заложницы были переданы сотрудникам "Красного креста" в районе Сарайя в Газе. Однако вскоре официальные источники в Израиле опровергли информацию о том, что заложницы переданы "Красному Кресту".

Лишь после того, как заложницы будут переданы ЦАХАЛу, начнется процесс освобождения палестинских заключенных, которых Израиль отдает в обмен на похищенных девушек.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Культура // 19 января 2025

К своему 70-летию Астар Шамир выпустила книгу стихов и песню, посвящённую заложникам
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 января 2025

БАГАЦ отклонил апелляцию тюремщиц: террорист-насильник Мухаммад Аталла вернется в Шхем
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 января 2025

Как выглядит пункт первого приема освобождаемых заложников: фото и видео
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 января 2025

Опубликованы инструкции по защите частной жизни освобождаемых заложников