Машины "Красного креста" везут израильских заложниц на встречу с ЦАХАЛом

Министр обороны Исраэль Кац прибыл в специально созданный пункт приема освобождаемых ХАМАСом заложниц – Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штейнбрехер, – организованный ЦАХАЛом возле кибуца Реим на границе сектора Газы.

Ожидается, что девушек смогут встретить их матери. После первичного осмотра и короткого отдыха, они на вертолетах "Крылья свободы" отправятся в больницу "Шиба" в Тель а-Шомере, где для них и их близких подготовлено специальное крыло, где не будет посторонних.

Ожидается, что на весь процесс от первого приема заложниц до их доставки в больницу уйдет около двух часов. В настоящее время машины "Красного Креста" направились в сектор Газы за израильскими заложницами, и поступили первые сообщения, что израильские заложницы переданы "Красному Кресту", и транспортные средства выдвинулись в сторону Израиля.

По сообщению источников в секторе Газы, передача заложниц охранялась группой вооруженных боевиков военизированного крыла ХАМАСа "Бригады Изаддина аль-Касама". Заложницы были переданы сотрудникам "Красного креста" в районе Сарайя в Газе. Однако вскоре официальные источники в Израиле опровергли информацию о том, что заложницы переданы "Красному Кресту".

Лишь после того, как заложницы будут переданы ЦАХАЛу, начнется процесс освобождения палестинских заключенных, которых Израиль отдает в обмен на похищенных девушек.