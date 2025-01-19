Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штейнбрехер переданы представителям ЦАХАЛа

Три освобожденные ХАМАСом израильские заложницы Роми Гонен, Эмили Теила Дамари и Дорон Штейнбрехер были переданы представителями "Красного Креста" представителям Армии обороны Израиля: машины "Красного Креста" привезли их к вертолету, приземлившемуся в секторе Газы. Об этом сообщает радиостанция "КАН Бет".

Ранее сообщалось, что физическое состояние заложниц хорошее, однако одна из них была ранена в руку, ей была оказана неотложная помощь, и в больнице она получит более серьезное лечение и обследования, как и две другие освобожденные заложницы. По прибытии на приемный пункт ЦАХАЛа у границы сектора девушки пройдут первичный медицинский осмотр и встретятся со своими мамами.

В больницу "Шиба" в Тель а-Шомере заложниц и их матерей, которым позволили встретить девушек на первом пункте встречи, доставляют вертолеты ВВС ЦАХАЛа в рамках операции "Крылья Свободы". Сообщается, что многие израильтяне, в надежде хотя бы издалека увидеть прибытие возвращающихся заложниц, поехали в сторону больницы "Шиба", что вызвало многокилометровые пробки.

Командующий ВВС ЦАХАЛа генерал-майор Томер Бар прибыл на вертолете "Ясур" на территорию сектора Газы, чтобы принять участие во встрече заложниц.

На Площади Похищенных в Тель-Авиве проходит массовая акция в честь празднования освобождения заложниц: собравшиеся люди следят за последними новостями и обнимают друг друга.

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что освобожденные в сопровождении ЦАХАЛа и ШАБАКа въехали на территорию Израиля.