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Израиль

В Израиле подтвердили: ХАМАС передал заложниц "Красному Кресту"

Заложники
время публикации: 19 января 2025 г., 17:14 | последнее обновление: 19 января 2025 г., 17:14
В Израиле подтвердили: ХАМАС передал заложниц "Красному Кресту"
Соцсети

Официальный израильский источник подтвердил, что ХАМАС передал трех освобождаемых заложниц – Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штейнбрехер, – представителям "Красного Креста". Ранее это сообщение уже публиковалось и было опровергнуто израильскими властями.

Машины "Красного Креста" направляются в сторону границы с Израилем, где передадут заложниц представителям ЦАХАЛа. Лишь после того, как заложницы окажутся на территории Израиля, из тюрем будут освобождены 90 заключенных, которых Израиль освобождает в обмен на Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штейнбрехер.

Израиль
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