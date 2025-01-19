В Израиле подтвердили: ХАМАС передал заложниц "Красному Кресту"

Официальный израильский источник подтвердил, что ХАМАС передал трех освобождаемых заложниц – Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штейнбрехер, – представителям "Красного Креста". Ранее это сообщение уже публиковалось и было опровергнуто израильскими властями.

Машины "Красного Креста" направляются в сторону границы с Израилем, где передадут заложниц представителям ЦАХАЛа. Лишь после того, как заложницы окажутся на территории Израиля, из тюрем будут освобождены 90 заключенных, которых Израиль освобождает в обмен на Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штейнбрехер.