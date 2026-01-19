ЧП в иерусалимских яслях: десятки малышей отравились угарным газом, двое в критическом состоянии

Экстренные службы сообщили предварительные данные о чрезвычайном происшествии в детском саду, расположенном на улице А-Мем-Гимель в иерусалимском районе Ромема: десятки малышей отравились угарным газом.

По сообщению "Ихуд Ацала", в организацию поступило сообщение о младенце в возрасте примерно шести месяцев, потерявшем сознание во время пребывания в яслях. Медики провели реанимационные мероприятия, состояние ребенка критическое. Не прекращая попыток реанимации, девочку повезли в больницу "Адаса Ар а-Цофим".

На месте также начата реанимация еще одному ребенку, четырехмесячному младенцу. Не прекращая реанимации, малышку отвезли в детское отделение больницы "Шаарей Цедек".

Медики "Коах Ацала" и "Маген Давид Адом" оказывают также помощь еще более десяти маленьким детям с симптомами отравления – предположительно, угарным газом. Десятки детей из детских садов поблизости были эвакуированы.

Специалисты по работе с химическими веществами проводят проверку территории. По предварительным данным, в комнате, где спали малыши, с целью обогрева был разведен огонь. (На момент публикации неизвестно, идет речь о газовом обогревателе или о печке).

По состоянию на 13:21 сообщается о примерно 30 пострадавших: двое младенцев в возрасте примерно четырех месяцев находятся в критическом состоянии, врачи борются за их жизнь. 28 малышей проходят медицинские проверки.