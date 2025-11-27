Высокое качество питьевой воды связано с уменьшением риска смерти от рака и болезней сердца

20-летнее исследование, включившее почти 11 000 взрослых жителей Бангладеш, показало: уменьшение концентрации мышьяка в питьевой воде на протяжении времени сократило смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, рака и других хронических состояний наполовину. Работа опубликована в журнале JAMA.

Исследователи из Колумбийского университета, Школы общественного здравоохранения имени Мэйлмана и Нью-Йоркского университета изучили одну из наиболее распространенных глобальных проблем здравоохранения. Природное присутствие мышьяка в подземных водах остается серьезной угрозой во всем мире. В США свыше 100 миллионов человек используют подземные источники, в том числе частные колодцы, где уровень мышьяка может быть повышенным. Сегодня мышьяк – один из наиболее распространенных химических загрязнителей питьевой воды.

У участников, у которых уровень мышьяка в моче снизился с высокого до низкого, смертность оказалась примерно такой же, как у людей, которые все время подвергались лишь низкому воздействию этого вещества. Чем сильнее падала концентрация мышьяка, тем заметнее уменьшался риск смерти. Напротив, у тех, кто продолжал употреблять воду с высоким содержанием мышьяка, снижения смертности от хронических болезней не наблюдалось. Мышьяк естественным образом присутствует в грунтовых водах и не имеет ни вкуса, ни запаха, поэтому люди могут годами пить загрязненную воду, не замечая этого. По оценкам, около 50 миллионов жителей Бангладеш употребляли воду, в которой содержание мышьяка превышало установленный Всемирной организацией здравоохранения предел в 10 микрограммов на литр. ВОЗ охарактеризовала эту ситуацию как крупнейший случай массового химического отравления в истории.

По ходу исследования у участников регулярно брали анализы мочи для определения концентрации мышьяка – надежного показателя внутреннего воздействия – и фиксировали причины смерти. Такой подробный сбор данных позволил сравнить долгосрочные исходы у людей, которым удалось уменьшить воздействие мышьяка, с теми, кто продолжал подвергаться его высоким уровням. На протяжении всего исследования государственные и местные инициативы помечали колодцы как безопасные или опасные в зависимости от содержания в них мышьяка. Благодаря этому многие семьи перешли на более чистые источники или пробурили новые колодцы, тогда как часть населения продолжала пользоваться загрязненной водой. Такой естественный раздел позволил учёным наглядно оценить влияние уменьшения воздействия мышьяка.

За годы наблюдений уровень загрязнения воды мышьяком заметно снизился. В общественных колодцах его концентрация упала примерно на 70%, поскольку все больше домохозяйств выбирали более безопасные источники. Анализы мочи показали аналогичное – в среднем на 50% – снижение внутреннего воздействия, которое сохранялось вплоть до 2022 года.