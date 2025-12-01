x
Израиль

Утечка опасных веществ на заводе в Кирьят-Шмоне локализована, пострадавших нет

время публикации: 01 декабря 2025 г., 17:34 | последнее обновление: 01 декабря 2025 г., 17:34
Утечка опасных веществ на заводе в Кирьят-Шмоне локализована, пострадавших нет
Пожарно-спасательная служба Северного округа

Сотрудники пожарно-спасательной службы Северного округа были вызваны на завод в южной промышленной зоне Кирьят-Шмоны в связи с утечкой опасного вещества внутри предприятия.

Работники завода перекрыли утечку, пожарные провели мониторинг опасных материалов. Инцидент находится под контролем, работники предприятия откачивают вытекшие химикаты, пожарно-спасательная служба обеспечивает безопасность окружающей территории.

