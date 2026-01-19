Поданы обвинения против 22-летнего иерусалимца, пристававшего к пациентам больницы под видом врача

Государственная прокуратура представила в мировой суд Иерусалима обвинительное заключение против 22-летнего жителя столицы, который выдавал себя за сотрудника больницы "Адаса Эйн-Керем" для совершения сексуализированного насилия в отношении посетителей больницы – несовершеннолетних и взрослых.

По данным обвинительного заключения, мужчина прибыл в отделение педиатрии, одетый в медицинскую форму, чтобы создавать ложное впечатление, что он там работает. Он надел маску, перчатки, и взял планшет с листами с поста медсестер для дополнения своего "образа". Затем он вошел в палату, где находился мальчик в возрасте около 15 лет после медицинской процедуры.

Обвиняемый представился сотрудником больницы и заявил, что должен провести мальчику "интимное обследование". Несовершеннолетний, уверенный, что общается с медиком, проследовал с ним в туалет в палате, где обвиняемый совершил в отношении подростка непристойные действия под видом медицинской процедуры.

В какой-то момент обвиняемый подошел к взрослому мужчине в кипе, спросил, был ли тот обследован и попросил пройти с ним. Пациент, полагавший, что получил распоряжение от сотрудника медицинского персонала, встал с кровати и пошел с обвиняемым, держа капельницу. Обвиняемый провел его в боковую комнату, попросил раздеться и трогал его гениталии.

В обвинительном заключении упоминаются также другие попытки непристойных действий в отношении находившихся в больнице людей. Ему вменяются совершение развратных действий при получении согласия обманным путем, а также нападение, причинившее реальный вред. Полиция просит оставить обвиняемого под стражей до завершения судебных разбирательств.