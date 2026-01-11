x
11 января 2026
Опубликована фотография самозванца, выдававшего себя за сотрудника больницы "Адаса Эйн-Керем"

время публикации: 11 января 2026 г., 19:16 | последнее обновление: 11 января 2026 г., 19:26
Пресс-служба полиции Израиля

В рамках расследования инцидента в больнице "Адаса Эйн-Керем", где посторонний мужчина выдавал себя за члена медперсонала, полиция опубликовала фотографию подозреваемого.

В сообщении говорится, что посторонний мужчина был зафиксирован камерами наблюдения больницы в ночь на 24 декабря, предположительно он находился там с 00:00 до 04:00. Мужчина был в одежде, похожей на форму медперсонала.

9 января полиция сообщила о задержании 23-летнего жителя Иерусалима, который совершал сексуальные преступления в отношении пациентов больницы. Расследование было начато после жалобы в службу безопасности больницы, поданной отцом 16-летнего подростка, находящегося на лечении в медучреждении.

Правоохранительные органы разыскивают других пациентов больницы, которые могли пострадать от действий подозреваемого. Они могут подать жалобу в ближайшее отделение полиции или связаться со следственным подразделением по телефону 025683200.

