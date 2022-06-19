Ynet назвал причины падения в Газе аэростата ЦАХАЛа стоимостью 2 млн шекелей

Причиной падения наблюдательного аэростата ЦАХАЛа на территории сектора Газы стали человеческий фактор и погодные условия, пишет журналист Ynet Йоав Зейтун.

В публикации говорится, что из-за сильного ветра еще в четверг, 16 июня, командованием дивизии Газа было принято решение спустить за землю наблюдательные аэростаты, находящиеся над границей сектора. Однако исполнение приказа затянулось, и спускать аэростаты стали только в пятницу. При этом трос одного из аэростатов зацепился за опору линии электропередач примерно в 130 метрах от границы, военные пытались добраться до опоры, чтобы ослабить трос, но не успели этого сделать, трос оборвался и аэростат упал на территории сектора Газы недалеко от Бейт-Хануна. Сообщается также, что на место происшествия был вызван подъемный кран, но он опоздал.

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В итоге аэростат был захвачен боевиками ХАМАСа. Примерная стоимость такого аэростата: 2 миллиона шекелей.

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ЦАХАЛ проводит расследование.

Публикация Ynet широко цитируется арабскими СМИ.

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Как сообщалось ранее, днем в пятницу, 17 июня, около КПП "Эрез", на северной границе сектора Газы, израильские военные открыли предупредительный огонь, пытаясь отогнать жителей сектора, пытавшихся приблизиться в наблюдательному аэростату ЦАХАЛа, который приземлился на их стороне от границы. Судя по сообщениям из Газы, израильские военные также обстреляли наблюдательный пункт боевиков ХАМАСа около Бейт-Хануна. Сообщений о пострадавших в результате этого инцидента не поступало.

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Руководство террористической организации ХАМАС заявляло, что аэростат находится в руках боевиков этой организации и передан "инженерам". Сообщалось, что на аэростате были установлены шесть камер с обзором 360 градусов, три из них с тепловизорами, а также противотуманная камера.

Пресс-служба ЦАХАЛа подчеркивала, что аэростат не был сбит. Утверждалось, что речь идет о технической ошибке (судя по публикации Ynet, в реальности это не совсем так). Риска утечки информации нет, заявляли военные.