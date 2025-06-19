Мэрия Бат-Яма: обнаружено тело девятой жертвы ракетного обстрела, возможно, это Мария Пешкурёва

Муниципалитет Бат-Яма сообщил, что в ходе поисковой операции на месте попадания ракеты в жилой дом через четыре дня было обнаружено тело женщины. Оно передано для проведения идентификации в Институт судебной медицины. По предварительным оценкам, тело принадлежит 31-летней Марии (Марине) Пешкурёвой.

Это девятая жертва попадания ракеты в жилой дом в Бат-Яме, что привело к самым масштабным разрушениям в результате ракетной атаки в истории Израиля.

В сообщении пресс-службы Бат-Яма говорится, что Мария Пешкурёва проживала в доме по улице Иерушалаим вместе со своей матерью Оленой (Еленой) Соколовой и 8-летней дочерью Настей, ученицей школы "Гордон", которая проходила лечение от онкологического заболевания в больнице "Шиба". Вместе с ними также проживали двоюродные братья маленькой Насти – 10-летний Константин Тутевич, ученик 3-го класса школы "Гордон" и 15-летний Илья Пешкурёв, ученик 9-го класса школы "Рамот".

"Они приехали в Израиль из Украины по медицинской туристической визе в декабре 2022 года и стали неотъемлемой частью общины города Бат-Яма", – говорится в сообщении.