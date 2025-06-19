В Ашдоде полиция открыла огонь при задержании наркоторговца

Подозреваемый в торговле наркотиков при задержании попытался скрыться: он врезался в патрульную машину и продолжил движение. Чтобы не дать преступнику скрыться, полицейские стреляли по колесам.

Сообщается, что в машине подозреваемого найдены синтетические наркотики и марихуана.

Задержанному около 20 лет, он является жителем Ашдода.

Полиция намерена в пятницу, 20 июня, обратиться в суд с просьбой о продлении срока задержания подозреваемого.