В Ашдоде полиция открыла огонь при задержании наркоторговца
время публикации: 19 июня 2025 г., 22:18 | последнее обновление: 19 июня 2025 г., 22:18
Подозреваемый в торговле наркотиков при задержании попытался скрыться: он врезался в патрульную машину и продолжил движение. Чтобы не дать преступнику скрыться, полицейские стреляли по колесам.
Сообщается, что в машине подозреваемого найдены синтетические наркотики и марихуана.
Задержанному около 20 лет, он является жителем Ашдода.
Полиция намерена в пятницу, 20 июня, обратиться в суд с просьбой о продлении срока задержания подозреваемого.
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