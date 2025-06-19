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Израиль

В Иерусалиме каменной атаке подвергся автобус, пострадал один из пассажиров

время публикации: 19 июня 2025 г., 19:48 | последнее обновление: 19 июня 2025 г., 19:48
В Иерусалиме каменной атаке подвергся автобус, пострадал один из пассажиров
Пресс-служба МАДА

На 50-й трассе, возле иерусалимского района Бейт-Сафафа, каменной атаке подвергся рейсовый автобус. В автобусе камнем разбито одно из окон, 16-летний пассажир получил порезы осколками стекла. Водитель автобуса продолжил движение до встречи с бригадой скорой помощи возле железнодорожной станции "Малха".

Парамедики передали, что подросток получил легкие травмы.

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