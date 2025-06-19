Ночью ВВС ЦАХАЛа атаковали ядерные и военные объекты в Иране

ЦАХАЛ сообщает, что в ночь на 19 июня 40 израильских истребителей атаковали десятки военных целей в Иране, сбросив более 100 авиабомб и ракет.

Был атакован ядерный реактор в Эраке, строительство которого началось в 1997 году, но не было завершено из-за вмешательства международного сообщества. Реактор предназначен для производства высокообогащенного плутония, что позволяет создавать ядерное оружие.

Также ночью был атакован ядерный объект в Натанзе.

Кроме того, были нанесены удары по военным заводам, в том числе по предприятиям, где производятся компоненты, используемые при создании систем ПВО и др.

Были нанесены удары по батареям ПВО, складам ракет, радарам.