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Израиль

В Герцлии неизвестные бросили гранату в дом посла Норвегии

время публикации: 19 июня 2025 г., 23:41 | последнее обновление: 19 июня 2025 г., 23:53
В Герцлии неизвестные бросили гранату в дом посла Норвегии
Пресс-служба полиции Израиля

В Герцлии неизвестные бросили гранату в дом посла Норвегии в Израиле. По информации в СМИ, в результате инцидента нет пострадавших, но причинен материальный ущерб.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в своем Х-блоге написал, что после инцидента он разговаривал с послом Эгилем Селвагом. "Я решительно осуждаю это серьезное и опасное преступление. Я убежден, что полиция Израиля предпримет решительные действия для скорейшего розыска преступников, чтобы они были наказаны по всей строгости закона".

Израиль
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