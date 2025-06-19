В Герцлии неизвестные бросили гранату в дом посла Норвегии в Израиле. По информации в СМИ, в результате инцидента нет пострадавших, но причинен материальный ущерб.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар в своем Х-блоге написал, что после инцидента он разговаривал с послом Эгилем Селвагом. "Я решительно осуждаю это серьезное и опасное преступление. Я убежден, что полиция Израиля предпримет решительные действия для скорейшего розыска преступников, чтобы они были наказаны по всей строгости закона".