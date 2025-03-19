Столкновение автомобиля и автобуса на шоссе Аялон, состояние одного из пострадавших тяжелое

На шоссе Аялон, в районе развязки Шиват Кохавим, произошло столкновение легкового автомобиля и автобуса. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что в аварии пострадали два человека.

Пострадавшие доставлены в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве, состояние одного из них (мужчины примерно 65 лет) тяжелое.

Дорожная полиция расследуют обстоятельства ДТП.