Столкновение автомобиля и автобуса на шоссе Аялон, состояние одного из пострадавших тяжелое
время публикации: 19 марта 2025 г., 23:04 | последнее обновление: 19 марта 2025 г., 23:04
На шоссе Аялон, в районе развязки Шиват Кохавим, произошло столкновение легкового автомобиля и автобуса. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что в аварии пострадали два человека.
Пострадавшие доставлены в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве, состояние одного из них (мужчины примерно 65 лет) тяжелое.
Дорожная полиция расследуют обстоятельства ДТП.
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