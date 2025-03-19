x
19 марта 2025
|
последняя новость: 23:45
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 марта 2025
|
19 марта 2025
|
последняя новость: 23:45
19 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Столкновение автомобиля и автобуса на шоссе Аялон, состояние одного из пострадавших тяжелое

ДТП
время публикации: 19 марта 2025 г., 23:04 | последнее обновление: 19 марта 2025 г., 23:04
Столкновение автомобиля и автобуса на шоссе Аялон, состояние одного из пострадавших тяжелое
Пресс-служба МАДА

На шоссе Аялон, в районе развязки Шиват Кохавим, произошло столкновение легкового автомобиля и автобуса. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что в аварии пострадали два человека.

Пострадавшие доставлены в больницу "Ихилов" в Тель-Авиве, состояние одного из них (мужчины примерно 65 лет) тяжелое.

Дорожная полиция расследуют обстоятельства ДТП.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 марта 2025

В Нетании автомобиль сбил пешехода, состояние пострадавшего тяжелое
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 марта 2025

Возле развязки Ата погиб мотоциклист, не справившийся с управлением
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 марта 2025

В ДТП возле Бейт-Дагана тяжело травмирован мотоциклист