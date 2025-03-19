x
19 марта 2025
|
последняя новость: 01:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 марта 2025
|
19 марта 2025
|
последняя новость: 01:32
19 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

В ДТП возле Бейт-Дагана тяжело травмирован мотоциклист

ДТП
время публикации: 19 марта 2025 г., 01:32 | последнее обновление: 19 марта 2025 г., 01:32
В ДТП возле Бейт-Дагана тяжело травмирован мотоциклист
Пресс-служба МАДА

На 44-м шоссе, в районе перекрестка Бейт-Даган, мотоциклист не справился с управлением, потерял равновесие и байк опрокинулся. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мотоциклист (примерно 32 лет) получил множественные травмы.

Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу "Шамир – Асаф а-Рофе".

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 марта 2025

ДТП в Самарии, пешеход в тяжелом состоянии
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 марта 2025

В Яффо грузовик сбил мотоциклиста, состояние пострадавшего тяжелое
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 марта 2025

Возле кибуца Мецер в результате ДТП погиб мотоциклист
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 марта 2025

ДТП около Гедеры, тяжело травмирован мотоциклист