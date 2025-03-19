В ДТП возле Бейт-Дагана тяжело травмирован мотоциклист
время публикации: 19 марта 2025 г., 01:32 | последнее обновление: 19 марта 2025 г., 01:32
На 44-м шоссе, в районе перекрестка Бейт-Даган, мотоциклист не справился с управлением, потерял равновесие и байк опрокинулся. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мотоциклист (примерно 32 лет) получил множественные травмы.
Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу "Шамир – Асаф а-Рофе".
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
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