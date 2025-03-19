В ДТП возле Бейт-Дагана тяжело травмирован мотоциклист

На 44-м шоссе, в районе перекрестка Бейт-Даган, мотоциклист не справился с управлением, потерял равновесие и байк опрокинулся. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мотоциклист (примерно 32 лет) получил множественные травмы.

Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу "Шамир – Асаф а-Рофе".

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.