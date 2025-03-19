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Израиль

Правительство утвердило назначение Бен-Гвира на пост министра нацбезопасности

Правительство
Итамар Бен-Гвир
время публикации: 19 марта 2025 г., 00:11 | последнее обновление: 19 марта 2025 г., 00:11
Правительство утвердило назначение Бен-Гвира на пост министра нацбезопасности
Yonatan Sindel/Flash90

Во вторник, 18 марта, на заседании правительства было утверждено назначение Итамара Бен-Гвира на пост министра национальной безопасности вопреки позиции юридической советницы правительства. Решение было принято единогласно.

Ранее юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара сообщила премьер-министру Биньямину Нетаниягу, что с юридической точки зрения, нет возможности назначить лидера "Оцма Иегудит" Итамара Бен-Гвира на пост министра национальной безопасности. При этом она отметила, что можно назначить лидера "Оцма Иегудит" на пост министра в другом правительственном ведомстве, но не на ранее занимаемый им пост министра национальной безопасности.

После того, как ЦАХАЛ возобновил активные боевые действия в секторе Газы, а это было главным условием и требованием Бен-Гвира на переговорах по возвращению в правительство, партии "Ликуд" и "Оцма Иегудит" объявили, что достигли соглашения. "Оцма Иегудит" возвращается в коалицию, а ее министры вернутся на должности, которые занимали до этого.

Израиль
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