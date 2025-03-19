Полиция запретила во время протеста в столице использовать дроны для фиксации количества участников

Полиция запретила организаторам протеста в Иерусалиме и журналистам использовать дроны для съемки видео и фото во время акции. По информации "Мако", офицер оперативного штаба полиции Иерусалима также запретил поднять в воздух беспилотник журналистов, хотя на его использование ранее было получено разрешение.

Организаторы акции убеждены, что причина запрета политическая: желание скрыть массовость демонстрации, в которой, по словам организаторов, приняли участие не менее 100 тысяч израильтян. "Мако" приводит слова одного из организаторов: "Тысячи людей приехали в Иерусалим, чтобы остановить разрушение демократии. Правительство боится, но это им не поможет. Мы призываем полицию Израиля обеспечить право на демонстрации и напоминаем: стражи порядка должны служить государству, а не королю".