x
19 марта 2025
|
последняя новость: 19:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 марта 2025
|
19 марта 2025
|
последняя новость: 19:30
19 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Юрсоветник правительства настаивает: для увольнения главы ШАБАКа необходимо заключение спецкомиссии

ШАБАК
Правительство
время публикации: 19 марта 2025 г., 18:53 | последнее обновление: 19 марта 2025 г., 18:53
Юрсоветник правительства настаивает: для увольнения главы ШАБАКа необходимо заключение спецкомиссии
Yonatan Sindel/Flash90

Офис юридического советника правительства напомнил правительству и премьер-министру Биньямину Нетаниягу, что для отстранения от должности главы ШАБАКа необходимо получить рекомендацию комиссии по назначения на высшие государственные должности.

В письме, подписанном заместителем юридического советника правительства доктором Гиль Лимон, изложены основные постулаты переписки между юридическим офисом и канцелярией главы правительства с 16 по 18 марта.

В частности, в этом документе говорится, что на заседании правительства, состоявшемся 18 марта и посвященном совершенно другим вопросам, секретарь правительства изложил свою точку зрения, заявив, что одобрение комиссии не обязательно. Поэтому в документе на трех страницах приведены все законодательные акты, на основании которых юридический советник правительства Гали Баарав-Миара дала свое заключение.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 марта 2025

Увольнение главы ШАБАКа. Что это значит? Видеокомментарий Габи Вольфсона
// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 19 марта 2025

Акция против увольнения главы ШАБАКа: марш на Иерусалим. Фоторепортаж
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 марта 2025

В Тель-Авиве проходит многотысячная демонстрация против отставки главы ШАБАКа
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 марта 2025

Юрсоветница в письме Нетаниягу: "Еще не выяснено, имеете ли вы право увольнять главу ШАБАКа"