Юрсоветник правительства настаивает: для увольнения главы ШАБАКа необходимо заключение спецкомиссии

Офис юридического советника правительства напомнил правительству и премьер-министру Биньямину Нетаниягу, что для отстранения от должности главы ШАБАКа необходимо получить рекомендацию комиссии по назначения на высшие государственные должности.

В письме, подписанном заместителем юридического советника правительства доктором Гиль Лимон, изложены основные постулаты переписки между юридическим офисом и канцелярией главы правительства с 16 по 18 марта.

В частности, в этом документе говорится, что на заседании правительства, состоявшемся 18 марта и посвященном совершенно другим вопросам, секретарь правительства изложил свою точку зрения, заявив, что одобрение комиссии не обязательно. Поэтому в документе на трех страницах приведены все законодательные акты, на основании которых юридический советник правительства Гали Баарав-Миара дала свое заключение.