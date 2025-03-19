"Сожалею, что назначил вас". Скандал на заседании правительства

Заседание правительства, состоявшееся поздно вечером 18 марта, вновь превратилось в арену противостояния между министрами и юридической советницей правительства.

Поводом стало заключение, опубликованное Гали Баарав-Миарой, согласно которому Итамар Бен-Гвир не может быть назначен министром национальной безопасности.

Министр иностранных дел Гидеон Саар подверг юридическую советницу правительства резкой критике. "Ваши шаги необъяснимы. Все, что вы делаете, преследует одну цель – свалить правительство", – сказал Саар.

Напомним, что Саар, будучи министром юстиции в правительстве Беннета-Лапида, инициировал назначение Баарав-Миары на пост юридической советницы правительства. "Я сожалею, что назначил вас. Вы ведете себя как тот камикадзе, который готов погибнуть сам, чтобы убить всех вокруг. Я дважды принимал участие в процессе назначения юридического советника. Никогда такого не было. Никогда не было ничего даже близко к этому", – сказал министр иностранных дел на заседании кабинета.

Он коснулся решения Баарав-Миары наложить вето на назначение Итамара Бен-Гвира: "В чем причина? Почему принято такое решение? Ведь даже на фоне обвинительного заключения запрет на назначение выглядит суперактивистским шагом, учитывая действующий закон. Сегодня нет и обвинительного заключения против потенциального министра. Так в чем дело? Ответ один – он не по душе юридическому советнику правительства", – сказал Саар.

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу также подверг критике юридическую систему и юридическую советницу правительства. "Это каста тех, кто видит себя стоящими выше народа. Они не готовы дать "глупому народу", "бабуинам", принимать решения. Трамп не поверил, когда услышал о масштабах и глубине нашего deep state. Он глубже океана", – сказал премьер-министр.

"Они говорят нам – "вы не будете назначать, вы не будете увольнять, вы не будете решать, мы будем отменять ваши законы", – добавил Нетаниягу.

Глава правительства упомянул и юридическую советницу. "Она ведет себя как представитель судебной системы в правительстве. Эта схема себя исчерпала. Дальше так продолжаться не может. Мы намерены изменить баланс в отношениях между звеньями власти, а также с юридическим советником правительства", – сказал глава правительства.