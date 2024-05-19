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Израиль

ЦАХАЛ мобилизовал резервисток корпуса просвещения для охраны боевиков "Нухбы"

время публикации: 19 мая 2024 г., 22:38 | последнее обновление: 19 мая 2024 г., 22:38
ЦАХАЛ мобилизовал резервисток корпуса просвещения для охраны боевиков "Нухбы"
Chaim Goldberg/Flash90

По информации телеканала "Кан-11", десятки резервисток корпуса просвещения были мобилизованы приказом "Цав 8" для охраны пленных боевиков, содержащихся в военных тюрьмах.

В репортаже отмечалось, что мобилизованные женщины не проходили боевую подготовку и в течение нескольких лет не вызвались на резервистские сборы, их никогда ранее не использовали для охраны заключенных.

По данным телеканала, армия обещала мобилизованным недельный курс, после которого они на месяц будут отправлены охранять пленных террористов.

Из пресс-службы ЦАХАЛа телеканалу сообщили, что за охрану террористов после завершения расследования отвечает Управление тюрем (ШАБАС), но из-за большого количества задержанных боевиков и нехватки мест в тюрьмах, за которые отвечает ШАБАС, "внутри армии изыскиваются резервы для оперативных нужд Государства Израиль". В сообщении пресс-службы подчеркивалось, что рассматривается возможность привлечения к этой миссии как женщин, так и мужчин.

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