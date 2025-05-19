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Израиль

Полиция разогнала "демонстрацию" в честь освобождения криминального авторитета

ШАБАС
время публикации: 19 мая 2025 г., 17:30 | последнее обновление: 19 мая 2025 г., 17:30
Полиция разогнала "демонстрацию" в честь освобождения криминального авторитета
Moshe Shai/FLASH90

Акция поддержки, организованная представителями преступного мира в честь освобождения уголовного заключенного, была разогнана сотрудниками полиции возле тюрьмы "Римоним".

По сообщению "Исраэль а-Йом", в непосредственной близости от тюремного комплекса планировалась процессия, прославляющая преступную деятельность и демонстрирующая поддержку освобождаемому заключенному.

В самом начале этой акции вмешалась полиция, пятеро подозреваемых, находившихся в двух автомобилях, были задержаны, полиция также провела тщательный обыск машин и собравшихся участников "акции".

Израиль
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