Первые грузовики с гуманитарной помощью прибыли к КПП "Керем Шалом"

Первые несколько грузовиков с гуманитарной помощью прибыли к контрольно-пропускному пункту "Керем Шалом" для доставки жизненно необходимых продуктов в сектор Газы. Сообщается, что в понедельник, 19 мая, в сектор будут доставлены девять грузовиков с гуманитарной помощью.

Разногласия в кабинете по поводу поставок гуманитарной помощи в Газу

Напомним, днем ранее глава правительства Биньямин Нетаниягу на заседании узкого военно-политического кабинета объявил о незамедлительном возобновлении поставок гуманитарной помощи в сектор Газы. На голосование этот вопрос не ставился.

В ходе обсуждения начальник Генштаба предлагал распределять помощь на севере сектора и в местах, в которых все еще идут бои. Против этого выступили большинство членов кабинета. В конечном итоге принято решение, что помощь будет распределяться в районах, в которых не идут боевые действия.

Канцелярия Нетаниягу распространила заявление, в котором говорится, что решение было принято по рекомендации ЦАХАЛа и исходя из оперативной необходимости обеспечить расширение боевых действий против ХАМАСа. Израиль будет доставлять в сектор Газы необходимый минимум продовольствия для населения, чтобы не допустить голода, который бы поставил под угрозу продолжение военной операции "Колесницы Гидеона".