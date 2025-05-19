Водитель грузовика во время разгрузки в Кирьят-Оно был сбит автомобилем

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Яркон поступило сообщение о водителе грузовика, который был сбит автомобилем, когда занимался разгрузкой товара с рампы. Инцидент произошел на улице Беллы Кауфман в Кирьят-Оно.

Медики, прибыв на место происшествия, обнаружили 63-летнего мужчину с очень серьезной травмой конечностей, он был в сознании.

Оказав пострадавшему неотложную помощь, "Маген Давид Адом" эвакуировали его в травматологическое отделение больницы "Шиба" в тяжелом состоянии.