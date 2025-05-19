Водитель грузовика во время разгрузки в Кирьят-Оно был сбит автомобилем
время публикации: 19 мая 2025 г., 10:48 | последнее обновление: 19 мая 2025 г., 10:51
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Яркон поступило сообщение о водителе грузовика, который был сбит автомобилем, когда занимался разгрузкой товара с рампы. Инцидент произошел на улице Беллы Кауфман в Кирьят-Оно.
Медики, прибыв на место происшествия, обнаружили 63-летнего мужчину с очень серьезной травмой конечностей, он был в сознании.
Оказав пострадавшему неотложную помощь, "Маген Давид Адом" эвакуировали его в травматологическое отделение больницы "Шиба" в тяжелом состоянии.
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