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Израиль

Водитель грузовика во время разгрузки в Кирьят-Оно был сбит автомобилем

ДТП
время публикации: 19 мая 2025 г., 10:48 | последнее обновление: 19 мая 2025 г., 10:51
Водитель грузовика во время разгрузки в Кирьят-Оно был сбит автомобилем
Пресс-служба МАДА

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Яркон поступило сообщение о водителе грузовика, который был сбит автомобилем, когда занимался разгрузкой товара с рампы. Инцидент произошел на улице Беллы Кауфман в Кирьят-Оно.

Медики, прибыв на место происшествия, обнаружили 63-летнего мужчину с очень серьезной травмой конечностей, он был в сознании.

Оказав пострадавшему неотложную помощь, "Маген Давид Адом" эвакуировали его в травматологическое отделение больницы "Шиба" в тяжелом состоянии.

Израиль
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