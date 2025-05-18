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Израиль

Нетаниягу распорядился о возобновлении поставок гуманитарной помощи в Газу

Газа
Война с ХАМАСом
Биньямин Нетаниягу
ХАМАС
Правительство
время публикации: 18 мая 2025 г., 22:55 | последнее обновление: 18 мая 2025 г., 23:22
Нетаниягу распорядился о возобновлении поставок гуманитарной помощи в Газу
AP Photo/Tsafrir Abayov

На заседании узкого военно-политического кабинета глава правительства Биньямин Нетаниягу объявил о незамедлительном возобновлении поставок гуманитарной помощи в сектор Газы. По информации новостной службы "Кан Бет", этот вопрос не ставился на голосование.

Сайт Ynet пишет, что секретарь правительства Йоси Фукс и начальник Генштаба Эяль Замир сразу после объявления о возобновлении помощи покинули заседание. После того, как министрам была представлена позиция военных по этому вопросу, было объявлено, что заседание закончено. Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир потребовал провести голосование, на что глава Штаба национальной безопасности Цахи Анегби заявил, что тот "призывает к бунту".

Новостная служба N12 отмечает, что решение было принято под усиливающимся давлением США и стран Европы.

По информации "Кан Бет", что решение будет действовать до тех пор, пока не приступит к работе американская охранная компания, которая будет распространять помощь в гуманитарной зоне. Ожидается, что это произойдет, скорее всего, только в следующую субботу.

В ходе обсуждения начальник Генштаба предлагал распределять помощь на севере сектора и в местах, в которых все еще идут бои. Против этого выступили большинство членов кабинета. В конечном итоге принято решение, что помощь будет распределяться в районах, в которых не идут боевые действия.

Канцелярия Нетаниягу распространила заявление, в котором говорится, что решение было принято по рекомендации ЦАХАЛа и исходя из оперативной необходимости обеспечить расширение боевых действий против ХАМАСа. Израиль будет доставлять в сектор Газы необходимый минимум продовольствия для населения, чтобы не допустить голода, который бы поставил под угрозу продолжение военной операции "Колесницы Гидеона".

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