Утром 19 мая государственная прокуратура в окружном суде в Лоде предъявила обвинения 16-летнему жителю района Шфела, задержанному ранее по подозрению в выполнении заданий иранского агента.

Этот израильтянин обвиняется в контакте с иностранным агентом и передаче информации врагу.

Согласно обвинительному заключению, ​​в течение нескольких месяцев, после начала войны "Железных мечей", обвиняемый через приложение Telegram поддерживал контакты с иранским агентом, зная, что общается с лицом, действующим от имени вражеского государства. Агент поручал ответчику различные задания, которые выполнялись в обмен на оплату, которая переводилась на цифровой кошелек ответчика в приложении Trust Wallet. Речь шла о печати и распространении подстрекательских политических плакатов, документирование их с помощью фото- и видеосъемки в ​​общественных местах. В феврале 2025 года агент поручил ответчику написать на бумаге: "Как вы думаете, где находится следующая цель?". Ему было поручено положить такие листовки перед десятью правительственными зданиями и задокументировать это. Листовки были положены около различных госучреждений в городе Реховот, включая мировой суд, налоговую инспекцию, полицейский участок, отделение министерства жилищного строительства и др. За эти действия обвиняемый, по данным следствия, получил от агента сумму в размере 1600 шекелей.

Ответчик также предоставил агенту точное местоположение криптовалютных банкоматов в различных точках Израиля, а также отчеты об их использовании.

Согласно обвинительному заключению, подсудимый активно сотрудничал с агентом и даже сам предлагал идеи для заданий, включая граффити с политическим содержанием, закапывание денег в разных местах, в том числе в Ришон-ле-Ционе, документирование и осмотр магазинов, торгующих дронами, а также попытки вербовать дополнительных членов для выполнения заданий.

1 мая этого года, когда в горах Иерусалима и в районе Шфела бушевал сильный пожар, агент поручил ответчику поджечь лесной массив недалеко от Реховота, однако эта задача не была выполнена из-за разногласий по поводу суммы платежа.

В обвинительном заключении также говорится, что подсудимый установил на телефон защищенное приложение для связи, которое позволяло агенту удаленно управлять камерой, а также подсудимый добавил агента в группы WhatsApp, участником которых он являлся.