Житель Явне по заказу Ирана собирал данные о больнице, где лежал Нафтали Беннет

В результате совместной операции Общей службы безопасности (ШАБАК) и подразделения "Яхбаль" ЛАХАВ-433 полиции Израиля, в апреле 2025 года был задержан 18-летний Моше Атиас из Явне, подозреваемый в совершении преступлений против безопасности Государства Израиль. В частности, Атиас собирал разведывательную информацию о больнице, где был госпитализирован бывший премьер-министр Нафтали Беннет.

По сообщению полиции, Моше Атиас контактировал с иранскими террористическими структурами и выполнял для них множество заданий, понимая, что его действия могут нанести ущерб безопасности государства. Мотивом Атиаса служило денежное вознаграждение, получаемое от иранских кураторов за выполнение заданий.

В частности, по просьбе иранского куратора он делал съемки в кардиологическом центре больницы, где был госпитализирован Беннет, включая съемку комнаты с охранниками, обеспечивавшими безопасность бывшего премьер-министра.

Подразделение для охраны высокопоставленных лиц в ШАБАКе использует различные инструменты для отслеживания угроз в отношении охраняемых лиц, включая бывшего главу правительства Нафтали Беннета.

По данным полиции, Моше Атиас, выполняя задание иранских агентов, действовал на территории больничного комплекса. Он должен был установить и сообщить своим кураторам, в какой палате находится бывший израильский премьер, где она расположена, как осуществляется охрана и каким образом можно туда добраться.

Таким образом Иран пытается создать максимально широкую разведывательную картину о происходящем в Израиле, чтобы использовать полученные данные для совершения покушений на бывших и действующих политиков, чиновников и офицеров служб безопасности.